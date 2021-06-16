本土疫情延燒，疫苗一劑難求，台北市15日開放85歲以上長者預約施打，卻有基層醫護爆料，北市衛生局稱疫苗僅可給系統預約的長者施打，即使預約沒來、劑量有剩也必須作廢或繳回，讓眾人直呼太浪費，但多家健康服務中心澄清，開封後的疫苗若有剩，可供第1至7類對象進行施打。

台北市長柯文哲日前指出，一瓶疫苗可打10個人，若使用1c.c.的針具便可減少浪費，讓更多人接種。考量預約制會有未到的狀況，若現場疫苗開封後仍有剩，會授權各診所自由運用，讓符合資格的人施打。

但有醫護指出，診所收到的通知並非如此，衛生局還要求只能給有預約的長者打，即使預約沒到或有多餘劑量，也只能繳回或作廢，不能將其打在75歲以上長者或符合資格的人。甚至有地方健康服務中心指出，非疫苗合約診所的疫苗若有剩，必須直接作廢，讓大家倒抽一口氣。

松山區健康服務中心主任林莉玲強調，若疫苗開封卻有剩，會盡量在6小時的保存期限內打完，接種對象為現場符合資格者，不會造成任何浪費，但「未開瓶」的疫苗就不適用這規則。針對非疫苗合約診所疫苗須作廢一事，她則說，既然是非合約診所，市府就不會配給疫苗，自然沒有後續衍生問題。

「這是誤會，沒有這回事。」信義區健康服務中心主任周真貞則說，為了不讓珍貴疫苗有所浪費，若疫苗「開瓶後」有剩餘劑數，市府已授權各家診所供75歲以上長者、第1到第7類施打，即便目前僅開放85歲以上長者預約，也不影響上述規則。