國內本土病例降到200例以下，但死亡率仍居高不下，今天死亡人數又飆到18例，到底為何這一波死亡率偏高？衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，不只是確診者年齡偏高，還有篩檢率不夠普及、醫療量能超載等問題。

沈政男今(16)日在臉書指出，根據英國學者發表在BMJ期刊的論文，從英國變種病毒alpha確診與死亡的統計可以看出，台灣這一波alpha病毒疫情的死亡率4.32%，遠遠超越英國的0.3%，甚至達到英國的14倍之多。

英國變種病毒alpha確診與死亡統計。(圖/截自沈政男臉書)

沈政男點出台灣死亡率超高主要有下列3個因素：

1. 篩檢率可能不及英國，英國病毒檢測數已將近兩億。

2. 確診年齡層偏高，英國確診年齡將近9成是30-59歲，但台灣超過4成是60歲以上。

3. 但以同一個年齡層來看，台灣的死亡率依然超過英國，例如在80歲以上，英國死亡率是12%左右，但台灣高達26%，這代表萬華群聚感染爆發時，台灣確實有醫療量能超載的問題。

沈政男指出，英國在去年疫情爆發初期，死亡率也高達3%-4%，但在醫療量能趕上之後，死亡率下降了10倍，只剩0.3%左右，所以他認為COVID-19並沒有想像中那麼可怕，沈政男說，還好台灣這一波疫情稍微緩解後，病毒檢測與醫療量能已逐漸趕上，死亡高峰已經過去了。