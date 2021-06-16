今年5月台灣COVID-19疫情驟嚴，突然之間，許多產業受到前所未有的衝擊，即將踏入職場的八年級生，更是心慌提出疑問：「萬一疫情期間找不到工作怎麼辦？」1111人力銀行發言人黃若薇提出建議，當大家裹足不前時，正是新鮮人危機入市的好時機，多看看國際新聞，了解國際局勢，才有辦法預測在疫情後，哪些職缺反而可能成為潛力股？比方電商、大數據、電動車、AI、數位金融、照護人員、線上醫療、線上娛樂產業反而逆勢起飛，跟著趨勢走，基本上不會錯到哪。

「讀書不只是為了拿文憑或發財，而是能讓你有能力隨著環境而變化」，掌握未來趨勢及身邊學長姐人脈，是找到理想工作的關鍵，「江湖上流傳著一句話，大學所的知識，50年後只有1%留存，99%都是全新的。」學歷會隨著年紀愈來愈泛黃，未來主管多數評估的，都是工作上的資歷，所以要保持學習多元技能的能力！黃若薇也提出，再先進的科技、再紅的科系，都有「落伍」的一天：「我過去曾經當過知名燒肉店的總機，後來總機這個職務，隨著時間消失，取而代之的是「線上訂位系統」，這是10幾年前的我，根本無法預測的。

所以不管你讀的是餐飲、觀光、資訊、金融，都不會決定你最終在社會上的成就和財富。有太多的創業家和高薪族群，都是「學非所用」，在學校學到的，只能是我們手上的工具，而不會是最強大的武器，但人格特質，絕對能成為我們成就的墊腳石，你有多愛學習，就有多強大的適應力，適者不只能生存，還能絕對主導自己的人生。

就人力銀行端的立場，黃若薇鼓勵大家，在學生時期就先多找打工或實習，了解自己的職能性向。有很多的新鮮人，雖然說得出大方向但並不深入，比方你想當YouTuber，但YouTuber有很多種，像是網紅「蔡阿嘎」專注於體育、「理科太太」是知識型的YouTuber，確定了大方向，還是要再深入探討自己的風格走向，有哪些興趣或專才，最好是現在市場沒有的類型，也必須先分析自己的優勢，再細想如何去執行規劃。

另外，進入職場前，也要先問問自己最注重的是什麼？有些人在意同事之間的氣氛大於薪資高低；也有人只要高薪，即便高壓血汗也可以，「在學生時期摸索，比你去職場打滾，浪費好幾年走錯路後才領悟要好得多，也避免造成更多勞資雙方的損失。」

麥肯錫全球研究所發表研究報告指出，疫情結束後，到2030年前，全球每16人中，有1人須轉換職業確保碗。如此一來，我們不僅要學習更多技能，以防被淘汰，更要提升格局與眼光，站在更高的位置上看待問題。

關鍵心法是：身在兵位，但有將帥之心。這不只是職場上想得比主管更前面，在人生的道路上，亦能用這句話提醒自己，用不同的角度看長遠的未來，最後分享一句話給今年畢業的新鮮人，讀書和賺錢都是一生最好的修行，前者使人不惑，後者使人不屈，兩者結合才能使人真正的不困於世，不流於俗，與你們共勉。