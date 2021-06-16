航運股成為吸金怪獸，長榮今日爆出百萬張大量，一檔長榮吸走1415億元資金，是整個台股的4分之1。不過今日中午上演大逃殺，終場由紅翻黑，市場傳出陰謀論，是主力為了躲過被證交所處置，淪為限量分盤交易，才刻意上演下殺戲碼。

根據證交所剛出爐的處置名單，長榮因為今日收黑，躲過明（17）日被列處置，也就是5分鐘分盤交易，單筆不得逾10張、當日不得逾30張的限制。但警報尚未解除，如果明日長榮繼續漲，仍有被「關禁閉」的可能，也讓明日開盤充滿變數。

資深券商主管表示，「躲處置」當然是個說法，畢竟以長榮的吸金能耐，每天都凝聚龐大人氣跟金流，一旦被關禁閉，資金必定流向其他族群，不是好事；也有觀察長榮股性的資深股民說，相較於陽明、萬海都被關過，長榮沒被關過，就是因為「長榮的主力寧可賠錢都不要被關」，所以只要有關禁閉風險，就願殺盤壓低。

另一派說法則認為，長榮今日爆出100萬張的巨量，「船上太多人了」，尤其許多當沖散戶，每天一早就沖長榮、沖陽明，當沖比重過高，這回主力刻意殺低，某種程度是給散戶教訓，「擺明就是要殺水鬼」，要他們知所節制，不要把股市當賭場。

對於「躲處置」的說法，資深股民認為，聽起來似乎有些道理，但有為必要為了躲過分盤交易而殺自己的股票嗎？這點他很存疑。另外就是陽明、萬海都被關過，萬海被關時照常漲停，陽明被關出來還變成「海龍王」，完全不減狂飆功力。

分析師表示，貨櫃三雄連續3天大漲後，短線漲幅已高，拉回也很正常，不妨待股價拉回量縮再介入，跌破5日線、10日線可逢低布局，畢竟基本面真的很好，市場找不到更好的族群來替代，航運成為盤面主流當之無愧，仍是資金追逐焦點。

國際運價漲翻天，萬海今領軍盤中衝上漲停價 210.5元，改寫航運股新天價，盤中雖一度下殺失守2字頭，但終場仍上漲7.3％收至205.5元。長榮衝上147.5元高點後，出現急殺走勢，終場小跌2.5元（或1.8％）、收在133.5元，陽明一度亮燈漲停觸及140元，但因被長榮下殺拖累，終場小漲1.9％收在130元。