無畏疫情，印度股市再創歷史新高，今年來創新高次數已達19次，漲幅也來到雙位數10.05％，進而也推升了績效紅通通，觀察15檔(扣除N級別)投信發行的印度相關基金績效，今年來表現全數正報酬，平均漲幅10.42％。

以近一周績效來看，前三名為群益印巴雙星、群益印度中小、群益大印度，均由群益投信旗下基金包辦，表現相當出色，再從今年以來績效來看，富邦印度群益印度中小、NIFTY單日正向兩倍、瀚亞印度三檔基金皆有一成以上的好績效。

投信法人表示，印度二度封鎖措施見效加上疫苗順利施打，市場預期今、明兩年MSCI印度股市EPS成長率將高逾20％，接近金融海嘯前後的榮景，有助印度股市表現，建議投資人可留意印度基金投資契機。

群益印度中小暨大印度基金經理人林光佑指出，投資人對印度經濟重啟仍表樂觀，外資資金也持續挹注，加上疫苗生產可望加速、政策利多持續，拉抬印股上揚。

此外，市場預期今、明兩年MSCI印度股市EPS成長率將高逾20％，統計1996年以來，MSCI印度股市EPS成長率在20％以上(含)或高於長期均值的當年度，無論大型股Sensex指數或MSCI印度中小型股指數均有亮眼表現，今、明兩年印股料將可期。

群益印巴雙星基金經理人陳建彰表示，印度經濟結構改善，GDP成長力道強勁，人口年輕、所得持續增長，各產業商機無限，更添吸引力，加上政府改革延續，吸引資金進駐印股，長期多頭格局不變。