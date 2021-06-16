聚亨16日公告，聚亨集團對TY SEEL持股比例下降，只剩19.74％。聚亨董事長黃文松表示，現在專注於岡山廠和泰國廠的軋鋼廠和盤元線材、螺絲廠外，泰宇煉鋼廠部份逐漸淡出。

針對泰國TY STEEL股東會通過增資及減資議案，聚亨公司因未參與TY現金增資故TY增減資後，開曼聚亨對TY持股比率由9.43％降至5.89％，泰國聚亨對TY持股比率也由30.84％降至19.27％，以致聚亨集團綜合持股比率為19.74％。