聚亨集團持有泰宇公司的股權剩19.74％ 17:502021/06/16 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聚亨16日公告，聚亨集團對TY SEEL持股比例下降，只剩19.74％。聚亨董事長黃文松表示，現在專注於岡山廠和泰國廠的軋鋼廠和盤元線材、螺絲廠外，泰宇煉鋼廠部份逐漸淡出。 針對泰國TY STEEL股東會通過增資及減資議案，聚亨公司因未參與TY現金增資故TY增減資後，開曼聚亨對TY持股比率由9.43％降至5.89％，泰國聚亨對TY持股比率也由30.84％降至19.27％，以致聚亨集團綜合持股比率為19.74％。 百貨外帶美食 銷量增3倍 董座股份遭凍 蘇寧易購暴跌 #聚亨 #TY #持股比率 #泰宇 #泰國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶片供給漸好轉 券商：汽車產銷已改善 04:102021/06/16 全球財經 《傳產》西華富邦又見成交 每坪226.4萬元 14:502021/06/16 財經 《未上市個股》聯亞藥23日上興櫃 參考價每股30元 13:252021/06/16 財經 疫情不止、新菜不斷 慕里諾餐飲啟動第三波優惠 16:462021/06/16 生活 寶雅女婿砸3.35億 買大直第一豪宅 15:092021/06/16 房市新訊 《國際產業》百仕通收購Soho中國 傳已接近成交 16:152021/06/16 財經 泰豐中壢廠預計裁200人 最快8月下旬關廠 14:012021/06/16 生活 《櫃買市場》振宇五金上櫃審議通過 2檔今起預收款券 08:362021/06/16 財經 富豪群聚再+1 寶雅女婿砸3.35億元購入「西華富邦」 13:212021/06/16 財經 王之道／蔡英文大夢 荒謬賭命 07:072021/06/16 政治 《光電股》鴻海入股 碩禾吃補漲停 09:442021/06/16 財經 財經熱門新聞 國台辦稱上海復星願提供BNT疫苗 永齡基金會回應了 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 友達、群創殺不停沒救了？內行曝殘酷事實 - 財經 恐怖！長榮爆百萬張巨量 散戶上船機會來了？ - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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