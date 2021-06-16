航空警察局警員陳以倫日前考上警察大學研究所，上榜心得竟稱自己每天都在過退休生活，引起全國網友熱議，警政署今（16）日將他記2大過免職，警大也取消他研究所複試資格。不過葉慶元律師卻認為，記兩大過免職這麼重的處分，可能不會受到法院支持。

警政署罕見發出嚴厲新聞稿指出，航空警察局安全檢查大隊警員陳以倫，撰寫炫耀、浮誇與工作事實不符之不當言論，經補習班刊登於社群網站一案。經查陳員自103年畢業後分發航空警察局服務，迄108年，連續6年考績評列乙等，歷任幹部均考核評語不佳，工作不力。

陳員撰寫炫耀、浮誇不當言論，雖係個人行為，惟對於航空警察局全體同仁每日兢兢業業維護國境安全，其浮誇不當言論，己打擊基層士氣，破壞內部團結，至深且巨，且遭致外界觀感不佳，嚴重斲傷警察形象。

航空警察局原擬議陳員記過一次，調整其他工作單位，然經該局考績委員會核議後，予以陳員一次記二大過免職。警大也撤銷他碩士班複試資格。

不過，律師葉慶元卻在臉書發文「記兩大過免職了！這麼重的處分，可能不會受到法院支持。」，更說「年輕人，就是太衝動了！」、「樂極生悲」、「公開航警局過太爽_洩漏國防以外機密？」。

而網友也在該文下面回應：「航警員對工作勝任，形容工作現狀僅是表述個人適應力佳，一點問題都沒有，警政署免職及警大撤銷入學資格未免太誇張也隨意，況且又不是貪汙走私賭博包庇等惡跡，處分太嚴重了！」、「不過是在網路上發篇廢文，又沒有違法犯紀，光是記過，恐怕就有待尚榷，一次改記二大過免職，剝奪人民服公職權利，這樣對嗎？松山分局一堆官警丟人現眼誇張行徑，有受如此待遇嗎？警界高層自己不依法行政，還拿基層員警祭旗？」、「這不算言論自由？我同學比這爽的多了 還不是20年領終身俸」。