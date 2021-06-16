奇美醫院柳營分院前謝姓護理師與群創公司前王姓女副理等8人，涉嫌利用合資低價出售新光三越百貨公司禮券等手法，共詐得5億多元。案經台南地檢署於2019年依詐欺罪、違反銀行法等罪起訴後，台南地方法院16日判處謝女不得易科罰金部分，判刑9年4月；得易科罰金部分，判刑2年。至於謝女的張姓丈夫判刑3年2月；王女判刑3年8月；另有許姓、郭姓、陳姓等3人分別判3年多不等；2人無罪。

此案檢方於2019年起訴時，曾認定謝女等人合計詐得39億2541萬多元，但一審僅認定詐得5億3117萬2350元。此案仍可上訴。

判決指出，謝女原本是奇美醫院柳營分院的護理師，從2015年10月起，向醫院同事及友人佯稱與新光三越百貨公司高層熟稔，能透過特殊管道以市價75折至85折的價格購買新光三越禮券，吸引大批被害人陸續匯款給她。

謝女集資後，由於只能以一般正常的98折購買禮券，但為了取信親友及滿足自身虛榮心，卻仍以75折至85折的價格賠售，直到2017年9、10月間造成龐大資金缺口，她還騙稱可以優惠價格購得禮券，導致37名被害人持續匯款數萬元至數十萬元不等，最後因資金缺口過大無法交付禮券，共詐得642萬430元。

謝女因轉售禮券造成資金缺口，為另行吸收資金牟利，竟從2016年10月起，對外宣稱可代表將集資購得較低價的新光三越禮券，轉售給化妝品專櫃小姐（簡稱櫃位券），藉此賺取價差，再給付出資者每10日至60日為1期，每期可獲得投資金額3％至25％不等的紅利，藉此邀約群創王姓女副理、許姓、郭姓等多人參與投資，並向其親友等84人非法集資高達5億2475 萬1920元，迄未償還投資人的本金餘額為3億6483萬2297元。其中，光是謝、王2人，即不法獲益高達1億7768萬7920元。

謝女為取信王副理等人，還借用張姓丈夫的行動電話，建立不實帳號及LINE群組，自導自演捏造相互討論買賣新光三越禮券的對話內容，以營造確有投資買賣新光三越禮券且業績良好的假象。

案經檢方起訴後，一審合議庭認定，謝女不以正途謀財，為圖鉅額利益，明知並無特殊管道可以取得較低折扣的新光三越禮券，竟對外謊稱可購得較低折扣的新光三越禮券，使大批被害人受騙；又明知高價購入低價賣出禮券的方式，已累積造成鉅額資金缺口，無力再支付高額紅利或返還本金，為填補資金缺口，竟以高額投資報酬的「櫃位券」投資計畫為誘餌，誘使大批被害人非但以畢生積蓄投入大量資金，更邀集同事、親友，甚至借款參與投資，因此受有高額的財產上損失，致家庭、親友感情因此失和、破裂，嚴重危害社會及國家金融秩序，行為殊有不當，應予嚴懲。