疫情持續嚴峻，台北市議員苗博雅昨在政論節目提到，「目前全台各縣市都在陪雙北坐牢」，引發網友熱議。國民黨前主席朱立倫痛斥「冷血」，蔡政府口口聲聲喊著「同島一命」齊心抗疫，疫情一趨緩，綠營瞬間變臉「黨同伐異」，攻擊藍營執政縣市，意圖扭轉民進黨執政無能的困境。

朱立倫表示，本土疫情爆發，死亡人數已高達478例，真正疫情破口的「3＋11」政策及諾富特尚未被檢討，然而，民進黨卻抓住疫情趨緩時機，不顧雙北近700萬市民仍在努力防疫，推坑雙北市意圖卸責。

朱立倫指出，疫情蔓延，原本社會就瀰漫著恐懼與憂慮，加上疫苗不足，死亡率偏高，人民當然會對政府不滿。執政當局喊出「同島一命」其用心可以理解。但是當近日疫情稍緩，綠營反而頻頻政治操作，黨同伐異讓人民對立，意圖扭轉民進黨執政無能的困境。

朱立倫還批評，綠營頻頻透過媒體人爆料施打疫苗名單，讓民眾互相猜忌，甚至不惜流出病患資料，侵害醫療隱私，只為社會沈浸獵巫氛圍，忘記政府採購疫苗不力的事實。

朱立倫質疑，綠營縣市首長鼓勵民眾檢舉返鄉者，用抓耙子那套伎倆對付你我鄉親，這是什麼「父母官」；蔡政府執政不力，就讓人民相互對立、猜疑。