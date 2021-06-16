公平會16日指出，森樂帝淨化科技有限公司假借抽獎活動推銷淨水器，整體銷售行為屬足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平行為，除命其停止違法行為外，並處新台幣5萬元罰鍰。

公平會表示，森樂帝公司自2019年11月至12月間在台中市小型書展舉辦5場次摸彩活動，彩券有二重活動：第一重送「對大樂透 加價購」係依照對中大樂透號碼數多寡得以加購產品；第二重送「免費送 3C家電摸彩等你拿」藉摸彩抽出中獎人免費送3C家電，使參與活動之民眾產生獲獎期待，並藉此取得民眾個資推銷淨水器，其後致電告知民眾對中回饋獎，得以優惠價3,800元加購淨水器。

公平會經訪查中獎人，多數受訪者表示，若無接獲中獎通知，並不會購買安裝淨水器。森樂帝公司於摸彩券上載稱淨水器市價為32,000元，但該公司過去未曾以此價格銷售過淨水器，卻向中獎人佯稱得以3,800元優惠價加購淨水器，導致中獎人於資訊不對等情形下，誤認淨水器價格而購買安裝，進而對該淨水器品質產生錯誤期待，森樂帝公司整體銷售行為違反公平法。

觀察公平會過去處理的案例可發現，坊間有許多淨水器業者以滿額抽獎等方式進行銷售行為，其利用民眾抱有中獎的小確幸心理，在特賣會上舉辦免費抽獎活動，假借免費抽獎之名，行商品銷售之實而觸法。公平會在此呼籲業者於推銷商品時要引以為戒，民眾在購物時也要多加留意，避免小確幸成了冤大頭。