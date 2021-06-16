受到西南氣流影響，滂沱雨勢讓屏東接送長輩施打疫苗更添難度。（林和生攝）

新冠肺炎疫苗大型施打站開設進入第2天，屏縣遭遇西南氣流攪局，滂沱雨勢加劇長輩接送難度，屏東縣政府隨即加派社工人力，張開朵朵傘花從車上接至室內，自己身上卻淋得一身濕，讓一旁陪伴家屬直呼感動，直說這真是疫情下最美風景。

繼首批2萬9000萬劑AZ疫苗後，屏東縣再獲中央流行疫情指揮中心撥配1萬6400劑疫苗，縣府已規畫第二階段80至84歲長輩，約1萬9000人將接續在18日開放施打，至於第三階段75歲以上長輩，則會視疫苗撥補狀況再通知。

屏東縣長潘孟安上午冒雨到衛福部南區老人之家、長治鄉等注射站關心施打狀況，有鄉親反映希望加快注射疫苗速度，但潘表示，疫苗施打不求快，只求安全有效率，從問診、衛教、注射到留觀需要一定時間，程序不能省略，要鄉親不要心急，縣府承諾會讓注射流程更順暢。

除此之外，考量屏縣有閩南、客家、原民等族群，此次疫苗接種作業中，如何和長輩說明衛教內容成了另一項挑戰；有衛生所安排會說母語工作人員，有的則是自錄各種語版的錄音帶播放，國台客語三聲帶通通派上用場，深怕長輩聽不懂。

陪伴家屬透露，上午看到雨勢原本想打退堂鼓，但考量疫情延燒程度，還是硬著頭皮趕來施打疫苗，一停好車就看到大批社工前來接待，一把傘不夠擋、接著又一把上來，家人身上沒被淋濕，反而社工沒有一處乾，看得心疼卻又感覺溫暖，直呼真的揪感心。