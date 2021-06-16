日本經濟再生大臣西村康稔今天表示，緊急事態宣言或防止蔓延等重點措施解除的地區辦大型活動時，將允許人數上限暫時設定為一萬人。

日本每日新聞報導，預定今年夏天舉行的東京奧運可能適用宣言或重點措施解除後活動人數上限一萬人的規定。

東京都知事小池百合子今天被媒體問及此事時回應說，6月20日以後的事目前還沒決定，還在觀察情況。

日本放送協會（NHK）報導，為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，日本政府發布緊急事態宣言或防止蔓延等重點措施的適用地區，活動人數規定為可容納人數的50%以內，上限是5000人。

西村今天在政府防疫對策分科會上說明政府的新方針表示，即使緊急事態宣言（簡稱宣言）或防止蔓延等重點措施（簡稱重點措施）解除後，也不立刻允許大型活動人數開放半數入內，人數上限將設定為一萬人，這算是過渡措施。大型活動的相關限制，將持續適用至8月底。

在分科會上，厚生勞動大臣（相當於衛生福利部部長）田村憲久表示，日本全國確診病例減少的傾向持續；但在東京，年輕人確診病例在增加中，如果解除宣言或重點措施，疫情恐復燃，一定要留意才行。

東京都、大阪府等地區目前適用緊急事態宣言，預定本月20日解除。日本政府明天將決定是否解除宣言。