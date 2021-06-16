桃園50歲陳姓物流人員15日深夜被弟弟發現躺在床上，全身腫脹發黑，弟弟報案後，救護人員趕到住處，發現明顯死亡，因此未送醫。因現場未發現打鬥、可疑痕跡，家屬申請行政相驗，但大園衛生所認為不適合，將由檢方相驗，並由法醫採檢確認。

據了解，陳姓男子3天前最後一次和家屬聯絡，弟弟擔心哥哥出事，和房東前往住處查看，發現陳躺在床上，身體腫脹發黑。

因家屬擔心陳在外接觸，可能染疫。因申請行政相驗後但醫師無法確定死因，到場未快篩，並報請檢方司法相驗。