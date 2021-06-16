【政新鮮】苗博雅稱全台陪雙北坐牢 王鴻薇轟：幫中央脫罪當走狗

社民黨籍台北市議員苗博雅15日上電視節目討論當前疫情，卻稱全台20幾個縣市民眾現在是在「陪雙北坐牢」，此話一出引爆網友怒火，紛紛留言灌爆她的臉書要求道歉。對此，台北市議員王鴻薇接受⟪中時新聞網⟫專訪時也怒轟，「苗博雅根本是在幫中央脫罪當民進黨走狗。」

台北市議員苗博雅稱全台20幾個縣市民眾現在是在「陪雙北坐牢」。(本報資料照片)

王鴻薇分析，「苗博雅現在做法主要是在學習她的前黨主席范雲，為了自己的功名前途不惜成為民進黨的側翼，無限上綱的護航」。她表示，苗把這次疫情爆發的責任通通推向給雙北，竟還說現在解除三級重點不是在於疫苗，而是要壓制雙北的疫情，「此舉就是在幫指揮中心陳時中脫罪，幫爭取疫苗不利的蔡英文脫罪。」

面對批評聲浪苗博雅16日回應，談話是被斷章取義，並表示重點是市府該改正的，過去很多都沒有改正，她只是講該講的話。不過王鴻薇認為，英國變種病毒不是雙北自己產生的，所以苗博雅的說法根本就是倒果為因、黑白顛倒，她重砲：「苗博雅為了要討好民進黨，甚至不惜犧牲跟踐踏她的選民。」

而日前前桃園市議員王浩宇也說過「全台陪你們坐牢，扣到雙北早就符合降二級標準了」，對此王鴻薇點出，「王浩宇和苗博雅都是在做政治操作，就是要打壓柯文哲和侯友宜」。她喊話，「現在說要團結抗疫，但事實上是你們和民進黨團結起來要對付雙北市，所以我也要嚴正的警告苗博雅跟王浩宇，請你們嚴正的道歉，不要再當民進黨的走狗，不要再幫民進黨護航，不要再幫民進黨脫罪！」

(剪輯/邱子軒)