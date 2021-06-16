一名97歲林姓老翁14日上午赴新竹市東區疫苗施打站接種，隔日晚上出現發燒不適症狀，由家屬送院治療後，16日清晨不治過世，死因尚待釐清。

市府表示該案97歲長輩設籍東區，已主動聯繫並關心家屬，若家屬需要，將主動協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。