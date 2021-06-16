竹市97歲翁前天打疫苗 昨發燒身體不適今身亡 18:192021/06/16 中時 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹市97歲翁前天打疫苗 昨身體發燒不適今身亡。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名97歲林姓老翁14日上午赴新竹市東區疫苗施打站接種，隔日晚上出現發燒不適症狀，由家屬送院治療後，16日清晨不治過世，死因尚待釐清。 市府表示該案97歲長輩設籍東區，已主動聯繫並關心家屬，若家屬需要，將主動協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。 竹縣97歲老婦打AZ疫苗 兩小時後昏迷身亡 台中85歲長者踴躍接種 首日施打1／3 #97歲 #新竹市 #身亡 #接種 #身體不適 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 助宜縣長者接種疫苗 20輛復康巴士免費接送 04:102021/06/16 地方新聞 新北2長者接種疫苗隔天亡 1人無不適突猝死 15:332021/06/16 生活 施打AZ免下車 彰化接種站啟動疫苗「得來速」 11:272021/06/16 生活 花蓮第一批長者今接種疫苗 103歲人瑞直呼：不緊張 11:312021/06/16 生活 台南再「嘉玲」 將增設5座中型社區接種站 15:552021/06/16 生活 南投縣疫苗開打 長輩風雨無阻踴躍接種 16:002021/06/16 生活 北市85歲長者預約接種告一段落 柯文哲：有來打的超過8成 16:442021/06/16 生活 疫苗完全不夠 桃園第2輪施打對象為79、80歲長者 16:372021/06/16 生活 87歲國寶級藝人脫線打疫苗有副作用 兒曝：37.8度發燒中 08:302021/06/16 娛樂 85歲氣象專家李富城打疫苗 半夜發燒神經抽痛「希望能撐過今天」 10:092021/06/16 娛樂 學甲波麗士協助長者疫苗接種 8旬長者按讚 13:582021/06/16 生活 生活熱門新聞 印度神童恐怖預言再次成真 6月20日後真的要出大事 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 桃園增14本土確診 足跡包含NOVA、市場、全聯、愛買 - 生活 好市多冷凍里肌驚見5塊碎骨 廠商私訊回覆讓她感動：不退貨了 - 生活 沒排到疫苗不用生氣 名醫曝搶打AZ的人可能會後悔 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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