香港女星梁洛施昔日和身價千億元的富二代李澤楷交往,未婚就替他生下3個兒子,為愛淡出演藝圈轟動一時,無奈始終當不成豪門媳婦,戀情維持4年,恢復單身後獨自帶著小孩生活;梁洛施2018年復出後,僅有零星電影作品,近期提早和姊妹淘過33歲生日,素顏模樣已看出滄桑的模樣,令粉絲心疼。

梁洛施和香港首富李嘉誠兒子李澤楷在2011年分手後,據悉,兩人的3個兒子是跟著梁洛施生活,偶爾也能在她的社群上看到小孩的身影;當時分手後,2013年梁洛施時隔6年拍攝張艾嘉執導電影《念念》,但沒多久又淡出,直到2018年才重返香港演藝圈。

日前梁洛施(下左一)罕見在IG更新動態,疑似姊妹淘提早替她慶祝33歲生日,她素顏模樣看起來格外滄桑。(圖/ 摘自梁洛施IG)

14日梁洛施罕見更新IG動態,寫著「Thank you for your hospitality.(謝謝妳們的款待)」,原來她的姊妹淘提早替她慶祝33歲生日;畫面中梁洛施穿著白色碎花洋裝,身邊圍繞著親密的姊妹淘,從她的臉上看到很輕鬆自在的模樣。不過,素顏的模樣難免顯露疲態,像是經過歲月的洗禮,不如剛出道時青春洋溢的模樣。

有許多網友終於看到梁洛施更新近況,除了提前祝福她33歲生日快樂外,仍替她抱不平,因為今年初李澤楷的港姐女友郭嘉文,在IG曬出是穿婚紗的照片,讓人不免好奇是否兩人是否好事近,但郭嘉文本人也迅速闢謠,表示只是工作需求,還是感謝網友祝福。