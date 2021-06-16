香港女星梁洛施昔日和身價千億元的富二代李澤楷交往，未婚就替他生下3個兒子，為愛淡出演藝圈轟動一時，無奈始終當不成豪門媳婦，戀情維持4年，恢復單身後獨自帶著小孩生活；梁洛施2018年復出後，僅有零星電影作品，近期提早和姊妹淘過33歲生日，素顏模樣已看出滄桑的模樣，令粉絲心疼。

梁洛施和香港首富李嘉誠兒子李澤楷在2011年分手後，據悉，兩人的3個兒子是跟著梁洛施生活，偶爾也能在她的社群上看到小孩的身影；當時分手後，2013年梁洛施時隔6年拍攝張艾嘉執導電影《念念》，但沒多久又淡出，直到2018年才重返香港演藝圈。

日前梁洛施（下左一）罕見在IG更新動態，疑似姊妹淘提早替她慶祝33歲生日，她素顏模樣看起來格外滄桑。(圖/ 摘自梁洛施IG)

14日梁洛施罕見更新IG動態，寫著「Thank you for your hospitality.（謝謝妳們的款待）」，原來她的姊妹淘提早替她慶祝33歲生日；畫面中梁洛施穿著白色碎花洋裝，身邊圍繞著親密的姊妹淘，從她的臉上看到很輕鬆自在的模樣。不過，素顏的模樣難免顯露疲態，像是經過歲月的洗禮，不如剛出道時青春洋溢的模樣。

有許多網友終於看到梁洛施更新近況，除了提前祝福她33歲生日快樂外，仍替她抱不平，因為今年初李澤楷的港姐女友郭嘉文，在IG曬出是穿婚紗的照片，讓人不免好奇是否兩人是否好事近，但郭嘉文本人也迅速闢謠，表示只是工作需求，還是感謝網友祝福。