香港天王劉德華人品一流沒話說，然而男星杜汶澤今(16日)在臉書分享一篇報導截圖，怒斥假新聞，更首度揭密與劉德華勢不兩立的真正原因，髒話狂飆反駁劉德華曾借豪宅給他住的傳聞，「X小！豪宅借給我住？借你X我二十年前每個月付三萬港幣的租金算特別便宜嗎？」

杜文澤當年因為拍攝電影《無間道》與劉德華相識，有傳他當時因沒什麼名氣，收入又不多，劉德華不僅好心把豪宅借給他住，甚至還在杜汶澤結婚時，有情有義當他的伴郎，後來更傳出杜汶澤想請劉德華投資電影《伊莎贝拉》續集不成，兩人因此翻臉，劉德華更在一氣之下，收回借杜汶澤住的豪宅，兄弟從此不往來。

然而杜汶澤今(16日)就在臉書火大自爆與劉德華的恩怨過往，「X小！豪宅借給我住？借你X我二十年前每個月付三萬港幣的租金算特別便宜嗎？我有叫過他投資我嗎？那時我老闆是林建岳，這姓劉的比他更有錢嗎？」

杜汶澤親揭與劉德華勢不兩立的真正原因，「我可以跟你說，我一直沒有跟姓劉的反目，直至他近年支持香港政府建造萬億人工島，跟香港人對著幹，我才和這個人勢不兩立。」