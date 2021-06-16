教育部杏壇芬芳獎，樹德家商老師謝雅玲上榜。（樹德家商提供）

樹德家商老師謝雅玲去年獲選高巿府教育局《教育芬芳錄》，今年獲提名角逐教育部國教署杏壇芬芳獎，日前名單揭曉，她再度上榜，全校老師與有榮焉。她回憶，4年前學校要他擔任新成立的僑生班導師，她心裡想的其實只有「勇氣」2字。

樹德家商4年前，開始招收海外僑生來台就讀，成立美容科輪調班，全班35位學生，分別來自越南、緬甸、印尼、馬來西亞等不同的國度。對學校而言，這是一個全新的教育領域，校長陳茂霖當初安排她擔任僑生班導師，說了這麼一句「妳有當母親的優秀特質」，而這些僑生，最需要的就是母親不分晝夜的照顧。

謝雅玲說，她願意擔此重任，其實只有「勇氣」2字，因為她相信只要有勇氣，困難是可以解決的，有時候只需要耐心的等待，但解決問題的熱情，可以讓人忘記等待的時間。

學校說，謝雅玲確實也做到了，她真的像學生母親，陪僑生們看醫生，陪他們一起流下思鄉淚，聽他們在職場的委曲，陪他們煮家鄉菜，陪他們通過一次次的檢定。

最令她印象深刻的是位緬甸女孩，因有皮膚問題，手都乾燥到裂開流血，必須每周兩次回診照紫外光，不論風吹雨打，謝雅玲都會利用放學騎車載她去醫院，就這樣風雨無阻，持續快1年半。

有一天，這位孩子竟抱著她哭說「老師！謝謝您！謝謝您這些時間不辭辛勞的陪我去看醫生，老師你如此關心照顧我，你是我人生第2個媽媽」。

謝雅玲說，她當下有股無法形容的感動，但僑生們的表現更令她欣慰。11位取得男子美髮及12位取得女子美髮乙級證照，10位取得雙乙級證照，看著他們拿到證照後的滿足表情，讓她無怨無悔，樂當他們的第2個媽媽。