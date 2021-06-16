三星在2021年初的Unpacked發表會中，除了揭曉Galaxy S21系列、Galaxy Buds Pro無線耳機之外，也同步宣佈推出藍牙智慧防丟器SmartTag系列（或可稱藍牙追蹤器）。根據有無支援UWB（超寬頻技術），又分為SmartTag+以及SmartTag。究竟這一款藍牙智慧防丟器是否好用，以下是簡易的測試體驗分享。

根據三星官網說明，SmartTag以及SmartTag都需要在拆封後跟三星行動裝置進行配對。三星Galaxy手機或是行動設備需要先行安裝SmartThings app（需要執行Android 8以上的三星Gaalxy裝置，若是手機無法安裝SmartThings app則無法使用SmartTag系列產品），在手機登入三星帳號後，即可新增SmartTag或是SmartTag+。SmartTag+因為支援UWB，需要與支援此技術的機種搭配使用，可搭配的機種包含執行Android 11以上且支援UWB技術的Galaxy裝置，包括Galaxy S21+、Galaxy S21 Ultra、Galaxy Note20 Ultra與Galaxy Z Fold2。

SmartTag以及SmartTag+外型幾乎一致，可由外觀顏色來進行簡易判斷，SmartTag推出黑色與燕麥色，SmartTag+則是提供丹寧色的選擇。SmartTag以及SmartTag+都具有按鈕，可以在SmartTag以及SmartTag+發出警示音的時候按一下以停止，或是主動按一下SmartTag以及SmartTag+來控制搭配的物聯網家電；或者可以按兩下來搜尋與之配對的行動裝置。

SmartTag以及SmartTag+都是使用 CR2032 可替換式鈕扣鋰電池，可以使用大約300天，不需要時常更換。SmartTag以及SmartTag+頂端有一個掛繩孔，可以自行搭配鑰匙圈或是掛繩來使用，不一定要購買專屬配件即可吊掛在特定物體上來使用。

SmartTag以及SmartTag+都支援的功能包含：使用藍牙功能查找（在沒有障礙物的情況下可支援的藍牙搜尋範圍達到120公尺）；使用Galaxy Find Network（僅限三星Galaxy裝置可使用）查找超乎藍牙搜尋範圍的遺失物；一鍵控制智慧家電。而支援UWB的SmartTag+，可使用 SmartThings app中的相機查找功能，搭配AR(擴增實境)的功能來協助查找。

就此功能來推敲，SmartTag以及SmartTag+特別適合吊掛在背包、筆電包、傳統行李箱、寵物、腳踏車、鑰匙、錢包等容易遺失的貴重物品之上。透過支援藍牙或UWB技術的三星行動撞，甚至是其餘在Galaxy Find Network中的三星行動裝置，都可以協助找尋。

SmartTag+設定流程。（手機截圖）

查找SmartTag+流程的部分畫面。（手機截圖）

以實際體驗SmartTag+的經驗來說，配對頗為簡單，容易上手。但是SmartThings app的功能因為加入了可以控制物聯網智慧家電，略為複雜。而實際查找SmarTag+的歷程可以透過手機相機結合AR的方式來輔助，對於查找遺失物來說是更為便利，體驗上也很具趣味。

設計上，SmartTag以及SmartTag+本身就有掛繩孔的設計，使用上比較便利，也不用額外花費太多的費用來購入搭配使用的配件，是其特點與優勢。三星官網上販售的SmartTag單個NT$990、雙入較為便宜是NT$1590；支援UWB的SmartTag+則是NT$1290。做為參考，價格上蘋果AirTag本身支援UWB，單個是NT$990（有四個合售的產品，僅可搭配支援UWB的iPhone使用），比三星品牌的SmartTag+略微便宜，有需求的朋友可考量自己慣用的品牌手機來斟酌購入計畫。