羅奶奶去年10月被市府選為人瑞代表，市長曾親自到家中致贈重陽賀禮。（陳彩玲攝）

基隆市為85歲以上長者施打疫苗邁入第二天，施打率約6成，市長林右昌表示，下一波將開放80歲以上長者（原住民70歲）接種，總計8312人，訂於6月19、20日，明天會開始寄送通知單

林右昌指出，長輩們都有早起習慣，今天早上各區再次湧入排隊人潮，因此，施打站也提早在8點半開打，過程非常順利，可以用井然有序形容，要謝謝長輩們配合，2天下來累計4675名長者接種，從昨天到今天也沒有傳出施打後身體不適的狀況

林右昌說，昨天有一位高齡104歲的長者施打疫苗，但今天破紀錄，仁愛區有一名105歲老奶奶今天早上由家人陪伴至施打站接種。據了解，羅奶奶去年10月被市府選為人瑞代表，市長曾親自到家中致贈重陽賀禮，當時羅奶奶說話中氣十足，皮膚保養的相當好，更爽朗的表演「感謝」的手語歌，盼大家平安快樂，精神相當好。

另外，外界相當關心疫苗施打的問題跟規畫，林右昌表示，第二波計畫給80歲以上長者（原住民70歲）接種，總計8312人，預本周六、日分為上、下午各3個時段，明天會寄出疫苗通知單，他進一步說明，若有85歲以上長者這2天無法施打，也可以利用19、20日前往施打站，不需要預約，只要帶著通知單到現場，會由人員進行安排。

基隆市政府表示，至於因臥病在床、行動不便等情形，無法自行前往接受疫苗施打的長者， 20日完成集中施打作業後，會立即由區里辦公室進行調查造冊，市府會規畫到府施打的服務期程。