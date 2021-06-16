擁有20年執教經驗的日本教頭廣瀨多廣上個月中旬抵台，經過隔離後，6月正式進入展逸天行者足球俱樂部執教體系。儘管遇到台灣嚴峻疫情，廣瀨多廣設計許多線上體能課程，每周定期與隊員們視訊，讓球隊維持訓練強度，持續為賽季備戰，他更訂下目標，「希望接下來球隊可以逐漸朝著單場進兩球的目標邁進。」

台灣企業甲級足球聯賽第二循環預計7月14日再啟，天行者隊員訓練不停歇，廣瀨多廣表示，去年日本也有類似防疫政策，無法群聚，「長時間不能與隊友一起練習，球員身心健康狀況如何管理是最需要注意的，所以希望能球隊全員一起參與線上訓練，並給予球員正向思考的力量。」

廣瀨多廣畢業於日本法政大學經濟學系，從國小就開始接觸足球，直到大學都是球員身份，現年44歲的他退役後，先教導高中母校的大學部球隊，也開始為期5年的教練培訓，之後回到家鄉城市的大學任職總教練12年，累積將近20年執教經驗，也擁有日本足球協會（JFA）A級教練證與講師執照，他表示，很榮幸可以來到台灣，也把這次教練一直作為一種挑戰，希望自身經驗能好好運用於展逸天行者球隊上。

展逸天行者隊上有許多大學球員，廣瀨多廣認為，學生都是鑽石的原石，有無限可能，也因為年輕不怕失敗，勇於無限嘗試，而身心方面也是最巔峰的時期，能學習更多、吸收更多知識，這些正是學生足球員的優勢。

目前展逸天行者球隊於台灣企業甲級足球聯賽，以4積分名列第七，面對接下來的賽事，廣瀨多廣教練表示，首要目標是希望球員脫離需要保級的狀態，並希望能進入五名以內，第二目標希望每場能得至少踢進兩球，讓支持天行者的球迷、喜歡足球的人、天行者的贊助商們感受到進球時，球隊帶給大家的熱血。