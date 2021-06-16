獨/名嘴受邀打疫苗險成罪人 驚爆這3種人「優先打」黑幕

好心肝診所日前驚爆，違規替千名志工施打疫苗，引起各界撻伐，甚至不少政商名流界、媒體、藝人等，都坦承有打疫苗。名嘴砲哥接受《中時新聞網》訪問，自爆曾受邀打AZ疫苗，他更披露「優先施打」的排行榜。

好心肝診所日前遭踢爆，違規替千名志工施打疫苗，多位名人坦承已經施打。（照片/《中時新聞網》資料照）

全台疫苗短缺、人心惶惶，「疫苗之亂」有何黑幕? 砲哥坦言，事件爆發前，有人邀他打疫苗，並可開出名單，對方要他交出身分證影本，但並未交代原因，雖當時有起疑，後來一忙就忘此事，砲哥透露，直到事件爆發才驚覺，原想做人情，帶身邊幾個市議員好友去打，還好最後沒有去，否則就成千古罪人了。

砲哥爆料「優先打疫苗」是有潛規則的。（照片/《中時新聞網》資料照）

外界好奇，能夠「優先打疫苗」究竟何其原因?砲哥直言，第一名就是「關係好」，只要關係好，像他是販夫走卒都有人來邀打，對方看的是他與身邊多位市議員好交情，想藉此建立、認識彼此關係。砲哥進一步透露，像有些衛生局朋友，不限定去哪打，有名額就先登記，到時拿身分證去打就可以，對方也並未提要收錢，就像日前那些政商名流、藝人等，全都在這狀況下打的。

砲哥坦言，差點約身邊市議員好友去打疫苗，險成千古罪人。（照片/游定剛 拍攝）

第二名是市面上一些知名健檢診所，會有業務打著疫苗名義為誘因，吸引消費者上門，砲哥分析，譬如打A餐9500元，你個人就可免費打2劑疫苗；B餐18800元，夫妻皆可打，再送一個小孩名額；甚至豪華版C餐58800元或D餐88800元，全家會有5人或10人的名額，還有可能再送3劑莫德納給長輩打，許多人都為了疫苗，才來參加健檢的。

而第三種就是「有錢的」，對方聲稱人脈廣，診所、醫院到衛生局都很熟，疫苗有很多，甚至還有些篩檢（私人違法），把你鼻孔挖一挖，當場沒問題，並不代表明天沒問題，像是一般診所、醫美助理或櫃台等都屬於第一線人員，較不會成詬病，所有打疫苗都會列冊。砲哥表示，像這樣情況檯面上已較少了，只要你關係夠好、又敢花錢，還是有人願意幫你處理。

「只要你需打疫苗，我就幫你比照美國沃爾瑪」，砲哥表示，目前私下的口號，不用買機票飛去美國，就跟沃爾瑪有一樣的服務，基本上，近期飛美國的班機，班班客滿皆為打疫苗去的，像是美國的超市、沃爾瑪或Costco，只要給幾十塊美金，兩天內就能幫你打疫苗，甚至還不用記名。