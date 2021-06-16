每個人都希望能遇見專情貼心的另一半，但有些人的性格天生就很難安定下來，總是遊走在曖昧對象之間。搜狐命理專欄近日發文，點名射手座、雙子座和白羊座的男性，他們喜歡享受曖昧的感覺，儘管有了另一半，還是對追求者來者不拒，到處尋找備胎。

1、射手座

射手男崇尚自由，在感情中也喜歡不受拘束，所以經常表現出風流的一面，他們的異性緣極佳，身邊總是出現許多愛慕者，每當射手男對一段感情逐漸厭倦時，就想要尋找新的心動感覺，他們非常享受追求新鮮感，而這也是他們喜歡養備胎的一大原因。

2、雙子座

雙子男性格比較善變，不喜歡被別人牽著鼻子走，在感情中他們也想要佔據主導地位，因此看起來十分強勢，在愛情裡他們不會讓自己陷得太深，但愛情卻是他們人生的必需品，無法忍受存在空窗期，所以會先替自己留一條後路，習慣性地準備備胎。

3、白羊座

白羊男對任何人都很溫柔體貼，帶點「中央空調」的性格，讓他們不擅長拒絕異性的主動，導致很像在替自己養備胎，但事實上他們對待感情十分專一，只有遇到心動的人才會把持不住；婚後的白羊男雖變得沉穩，但還是有打擦邊球的可能，白羊男的另一半切記，一定要給予他們適當的空間，不能過於約束。