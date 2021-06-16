疫情嚴峻不少民眾身心出現不適，雲林縣北港鎮媽祖醫院發現最近憂鬱或焦慮求診者增加1至2成，院方推出通訊診療服務，讓民眾免到院也能獲得相關診治，同時結合中、西醫療法，提供靜坐吐納、耳穴刺激等方法，協助舒緩情緒上的不適，挺過疫情的考驗。

今年5月起，新冠肺炎疫情在台灣有擴大趨勢，媽祖醫院身心暨精神科門診出現一些病人帶著不安情緒來求診，希望除了藥物之外，也能得到行為上、態度上的調整建議，院方因此結合中、西醫療法，推出通訊診療服務。

中醫部醫師張益銓表示，媽祖醫院位於雲林縣沿海地區，中醫治療是許多鄉親依賴的治療方式，就中醫而言，病毒細菌傳播所導致的疾病被歸類在「外因」，而面對疫情壓力所產生的憤怒、擔憂、悲傷、驚恐等情緒，則歸屬於「內因」。

張益銓以中醫角度分享3種方法，協助民眾舒緩情緒上不適，包括靜坐吐納、肢體導引、耳穴刺激。另外，坊間舒緩情緒的中藥茶飲與花草茶，只要民眾服用後沒有不適感與副作用，皆可嘗試，而不確定體質是否適合者，可再詢問中醫師。

身心內科醫師谷大為則推薦由美國心理學會的10點建議，包括對自己好一點、回顧過去的成功經驗、培養新技能、限制看新聞的時間、避免停留在自己無法控制的事上、接受自己的建議、好好照顧自己、從信賴的親友中尋求支持、控制自己能控制的事、尋求幫助。

身心內科醫師李世雄指出，不確定性帶來的壓力是新冠肺炎疫情下，民眾必須學習面對的，學習也代表有些習慣必須「刻意」調整，不能順著自己的舊習慣做，希望每個人都能透過疫情的考驗，得到新的學習與成長。