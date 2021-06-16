台北市85歲以上長者15日開始接種新冠肺炎疫苗，98歲金馬影帝常楓也不例外。他15日下午在女兒常青陪同下，在台北市住家附近的國小注射疫苗。與常楓同住一個屋簷下的常青分享，不論是從網路預約，還是於現場施打，過程和動線都非常順暢，也沒有造成群聚。她表示雖友人和新聞有提到打疫苗的不順遂，「但我們這次過程很順利，可能是比較幸運！」

常青透露，父親常楓在注射疫苗後，於現場等待15分鐘觀察，身體沒有任何不良反應才返家。16日時隔24小時後，她也表示身體無恙，「我父親是施打在左手臂上，因為怕右手若痠痛，他拿筷子或寫字會不便。不過早上起床時，我就先拍拍他的手臂，他也沒人任何不適，也沒有發燒等症狀。但是有聽說有些人第2天才會有副作用，我們就持續觀察。」

常楓對疫苗態度開放，加上一對兒女都替老爸做功課查資料，並向周遭的醫師詢問建議。常青也與長居美國、已打輝瑞疫苗的哥哥請教相關經驗，讓父親明白一切後才自己決定打疫苗。談到常楓目前身體狀況，她則表示：「父親除了耳朵重聽外，身材比較清瘦，現在大約174公分、50公斤。不過他沒有3高問題，因此不太忌口，喜歡甜食和重口味料理，只要能讓他長肉的，我們就不太會干涉。」

屬於半退休狀態的常楓，依然不斷接到演出邀約，常青則坦言由於年紀長了，體力狀況作為首要衡量，若超支健康就不會考慮，不過也不排斥接戲，一切謹慎考量。她也透露父親在還沒3級警戒時，就經常在家追劇看電視、閱讀報章書籍，「疫情後只差在沒出門與朋友聚餐和小打麻將而已，差別不大」。