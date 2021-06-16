國內本土疫情持續延燒，三級警戒一再延長。總統蔡英文強調，會不斷調整出最適合的戰鬥隊形，確保台灣不會被病毒打敗。宅神朱學恒建議，衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌去旁邊玩沙玩水，由副總統賴清德兼任中央疫情指揮中心指揮官、前副總統陳建仁來接任行政院長。此話一出，前民進黨立委郭正亮不禁笑翻。

朱學恒15日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中問，最近有人要下台嗎？郭正亮直言，他對陳時中雖有種種抱怨，可是真的找得到人可以取代他嗎？因為若是由衛福部次長石崇良、指揮中心發言人莊人祥來接，去想想這個後果。因防疫那麼久了，若硬要找人來跳這個火坑，難度很高，沒人願意去接這個缺，所以只能希望陳時中趕快改變心態，民間願意協助的人，他就趕快准吧、趕快整合這些力量。

朱學恒表示，陳時中可以被取代，依據現在的憲政體制，賴清德有沒有可能接任指揮官？郭正亮表示，賴清德出任指揮官是可以的。

朱學恒指出，如果可以，就有解決方案，叫陳時中在旁邊玩沙玩水，賴清德接任指揮官；他雖不認為賴清德可以做好，但至少是另外一個做法。郭正亮表示，賴清德跟蔡英文關係這樣子，怎麼做？

朱學恒強調，他提供的解決方案是，陳時中回去當衛福部長，聽賴清德的命令。賴清德兼任中央疫情指揮中心指揮官；然後蘇貞昌回去玩沙玩水、帶小孩，由陳建仁來當行政院長，這完全沒有違反任何法律，而且也是一個蘿蔔一個坑。郭正亮一聽笑翻了。