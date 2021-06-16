南投縣集集鎮慈德寺透過國民黨南投縣黨部捐贈防疫物資，包括快篩劑1560個、防護衣1500件、護目鏡5000個、防護面罩5000個，16日由慈德寺體證法師及立委馬文君、許淑華等代表捐贈，縣長林明溱代表受贈。林明溱說，藉此全面落實各項防疫工作，降低南投縣社區傳播風險。

隨著疫情持續蔓延，各地政府都上緊發條積極抗疫，台灣醫療資源已趨於飽和，很多醫院醫療物資快速消耗。南投縣慈德寺透過國民黨南投縣黨部，捐贈約100萬元的防疫物資，包括快篩劑1560個、防護衣1500件、護目鏡5000個、防護面罩5000個等給南投縣政府。

林明溱表示，國內新冠肺炎疫情嚴峻，南投疫情雖不如6都及鄰近縣市嚴重，縣府以嚴謹態度整備，以料敵從寬、禦敵從嚴的態度，高規格嚴守社區防線，並配合中央流行疫情指揮中心政策；感謝慈德寺透過國民黨南投縣黨部捐贈醫療物資，縣府會將防疫物資發放給第一線醫護人員使用。

體證法師指出，出家人慈悲為懷，希望佛教團體也能夠共同出力協助台灣防疫。有佛教團體想捐贈疫苗，她只是在臉書按個「讚」，立馬在網路上遭到起底批評，做善事像被當成「小偷」，出家人也被肉搜；希望台灣「同島一命」，大家一心一意為台灣、地球村而努力。

立委馬文君說，每個國人打疫苗也跟當小偷一樣，無論疫苗、防護衣、快篩劑等，所有預算應去年就該準備好，希望政府少一短私心、少一點政治，大家用同理心去思考每一個人。立委許淑華強調，國產疫苗應全力在明、後年的防疫工作上，今年應採購國際認證全民安心的疫苗，讓全民都能得到更好的照護。