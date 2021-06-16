張女本人與辣妹照相去甚遠，警方上門查緝直呼照騙修很大。(警方提供)

目前正值新冠肺炎防疫期間，八大行業及休閒娛樂場被要求停業，但屏東警方卻發現有女子在網路廣發訊息，以露骨字眼透露可以「人與人連結」，待尋歡客按圖索驥上門，卻發現廣告上的辣妹竟是眼前恐龍妹，直批根本已經構成詐欺。

屏警6月15日晚間掌握網路色情業者營業事證，發現40歲阮姓女子在社群網站發布色情廣告，並疑似媒介性交易，於是主動偵查，過程中發現營業地點為美容養生館，向屏東地檢署聲請搜索票後，隨即前往搜索，當場查獲正在進行性交易阮女及葉姓男嫖客。

當場查扣性交易價金及其他色情交易物品，全案依違反妨害風化罪函送屏東地檢署偵辦。另該場所於疫情期間仍營業部分，將以違反傳染病防治法製單舉發，函請縣府業管單位裁處。

於此同時，民族派出所亦於社群網站上發現一樓一鳳性交易廣告，於大樓內查獲30歲張女在房內從事性交易，現場查扣性交易物品與網路散布訊息畫面，但因「照騙」修很大，網路上身材姣好的小姐與本人幾乎是不同人，令員警差點認不出來，全案也依違反社會秩序維護法裁處。