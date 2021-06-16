南投縣長林明溱（左二）、立委許淑華（左一），昨天到南投市漳興國小大型接種站，了解老人家接種情形，並向陪同家屬致意。（南投縣政府提供／陳世宗南投傳真）

南投縣75歲以上長輩16日開打AZ疫苗，今天上午天下豪雨，魚池鄉公所派出小黃到府接送打疫苗，民眾直呼「神救援」；集集鎮公所派出公務車協助有需要長輩返家，讓老人家感到很窩心。縣府衛生局表示，首日至下午4時已施打7910劑，接種完成率70％，預計18日前可全數施打完畢。

南投縣15日才開放第六類預約接種疫苗，各醫療院所電話被打爆，根本打不通民怨沸騰，1萬1340劑疫苗很快被預約一空，16日在全縣49處接種站同步開打。

魚池鄉公所為服務偏遠山區長輩方便接種疫苗，與轄內計程車隊合作，派出小黃到府接長輩施打疫苗。鄉長劉啟帆說，縣府雖有提供溫馨巴士與長照交通車，公所為強化防疫降低移動與接觸風險，與計程車業者合作推出疫苗接種專車，接軌疫苗接種作業不足環節。

集集鎮衛生所配發到253劑，上午9時開打前就有預約民眾前往報到，秩序大致良好；集集鎮公所考量昨天上午下雨，鎮上長輩通勤需求派出2輛6人與8人座公務車，採防疫梅花座控管人數，協助有需要的長輩，讓長輩不用擔心天候與交通問題。

為加快疫苗接種工作，衛生局在埔里鎮、草屯鎮、南投市、竹山鎮及名間鄉設置5處大型接種站；各站均採「宇美町」施打法，透過一站式服務到底打法，提高醫護施打疫苗效率並降低群聚。縣長林明溱、立委許淑華，16日中午到南投市漳興國小大型接種站，了解老人家接種情形。

縣長林明溱指出，地方疫苗不夠，希望中央提供更多疫苗供民眾施打，很多長輩因還沒打疫苗，心裡不舒服。

衛生局醫政科長陳淑怡強調，第二批疫苗1萬300劑預期18日送抵南投縣，縣府將透過民政村里系統造冊，針對75歲以上長者初步篩選並刪除第一批施打名單，採分齡分流接種，預計於19、20日兩天進行施打。