花蓮縣政府社會處開設關懷專線03-8225178，有需求者可撥打。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮共爭取1350個安心上工名額，目前還有餘額。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

新冠肺炎本土疫情上月中旬爆發，中央宣布全台進入三級警戒，且延期到本月28日，影響各行各業，不少民眾頓時失去經濟來源，生活難過，花蓮縣政府社會處開設關懷專線03-8225178，協助媒合工作外，也提供食物銀行服務，和大家一起共度難關。

花蓮縣政府秘書長張逸華說，1999專線昨天晚上接獲一名單親母親的來電，原本在民宿工作，因疫情影響暫時關閉，頓時失去經濟來源，急需一份工作賺取薪水扶養2名孩子，專線人員則請她撥打縣府在這波紓困下，成立的關懷專線，協助爭取安心上工機會，也有食物銀行能提供她與孩子充饑的食物。

社會處長陳加富表示，百工百業在三級警戒下十分辛苦，關懷專線除提供關懷包外，縣府的食物銀行也開放網路點選宅配到府的服務，民眾也可向13鄉鎮市公所社會科詢問。去年勞動部因應疫情提出的安心上工部分，花蓮共爭取1350個名額，目前還有餘額，由於勞動部今年開設條件中，只要去年曾參加者今年不能再申請，這部分許多縣市已向他們反應，待決議後應會再調整。

據社會處統計，5月1日至6月16日通報資遣有93間公司、168人員工，縮減工時則有22間公司、246人，大量解僱則有2間公司、35人。陳加富說，這波疫情致終止勞動契約人數確實有增加，若公司有資遣通報，員工可帶著非志願離職證明書到縣內2處的就業服務中心申請媒合，若15天沒媒合到，即可申請失業給付，金額為投保薪資的60％，勞工最多可領6個月，身障者則是9個月，此外，勞健保緩繳協助措施也可申請。

疫情同時也影響縣內1間庇護工廠及1間庇護商店的運作，陳加富說，社會處已撥付每間補助經費24萬元，請家長毋須擔心，而針對縣內1000多位視障按摩者，也會撥發每個月1萬5千元的補助，會直接發放3個月。

陳加富說，民眾若要登記安心上工可撥打03-8242057，若要申請就業媒合則可撥打花蓮就業中心03-8323262，及玉里就業中心03-8882033，不符合紓困資格者，則可撥打關懷專線；此外，資方亦可向勞動力發展署提出相關計畫，請領相關補貼。