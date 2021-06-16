國民黨立委洪孟楷接獲陳情，嘉義朴子工業區廠商聯誼會發函給工業區廠商，要求對工業區施打疫苗做規劃並造冊，其中卻特別註明「不願施打國產疫苗」的不要列入名冊，讓洪孟楷痛批，「扯！國產疫苗施打超前部署？EUA難道只是過場？勞工、移工淪為白老鼠！」

洪孟楷指出，國內EUA還未通過，工業區就接到公文已經在做國產疫苗施打造冊前置作業，更嚴重的是，雖然本國勞工如果不想打國產疫苗可以不列入名冊，但是工業區的外籍移工卻被「鼓勵列入名冊」，形同被強迫直接施打，外籍移工不是「二等勞工」，更拒絕把勞工、移工當成疫苗白老鼠。

洪孟楷質疑，根據中央疫情指揮中心6月9日公布的疫苗公費接種對象前七大類，並沒有將工業區從業人員列入。同時從民眾提供的施打通知單中明顯看出，在國際認證疫苗都沒有確認到貨的情況下，經濟部針對國內工業區從業人員大規模施打疫苗的規劃，是否就是要讓勞工施打國產疫苗？

洪孟楷批評，憑什麼國產疫苗尚未EUA通過，經濟部工業局已經針對全台多處工業特定區，發公文要求制定國產疫苗施打造冊作業？民進黨政府不演了，國產疫苗一定會過是嗎？

他並質疑，陳時中部長之前有承諾國人有選擇疫苗的權力，透過工廠直接要求員工，這是不是強迫接受國產疫苗不讓人民選擇？即便是要當作第三期人體實驗受測對象，是否也應該按照臨床試驗讓每個人簽同意書跟付費？美國三期受測者平均每人可拿約三萬美金，請問台灣標準在哪裡？

洪批評，把只有二期試驗的國產疫苗讓工業區員工跟移工先施打，到底是歧視還是福利？會不會讓最基層勞工跟移工為了要保住工作而被迫配合施打？連緊急授權都未通過就已經要造冊施打，還挑最弱勢的勞工和移工開刀，如果是重視他們為何不見將他們列入優先施打疫苗接種對象中，這樣的操作手法等於是對國產疫苗與底層勞工的雙重打擊，未來施打後安全出問題政府誰要負責、誰能負責？