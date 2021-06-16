先前有柬埔寨疫情爆發封城與緬甸政治紛擾，現有越南疫情干擾，在東協市場有營運的衛廚浴設備廠凱撒衛(1817)、紙尿褲廠泰昇-KY(8480)等民生消費品生產廠；市場指出，在當地封城衝擊消費，預期第二季面臨營運衰退。

2020年，凱撒衛年營收約36％來自越南；泰昇在越南的營收占47％、柬埔寨有32％、緬甸則有3％。

在越南主要銷售衛浴、櫥櫃、水龍頭等產品為主的凱撒衛指出，越南建材市場原本就受中美貿易戰與疫情影響大、尚未恢復，至於最新的病毒，目前影響尚待觀察，不過業績還是有降了一些。

市場表示，泰昇第一季主要市場受柬埔寨疫情再度爆發，以及緬甸局勢動盪，影響整體消費力道復甦，營收呈現年減一成。第二季在主要市場越南疫情緊張，部分城市封城，對泰昇營運的衝擊持續。

泰昇指出，公司在第二季陸續推出新一代紙尿褲產品，期待可提升產品競爭力並拉動營收成長；不過，在市場干擾因素仍在下，預期，第二季營運仍會受到影響。

不過，業者指出，下半年將進入消費旺季，加上柬埔寨、越南市場的疫情可望趨緩，下半年的營運可望重返成長。