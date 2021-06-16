南投縣為配合中央流行疫情指揮中心辦理新冠肺炎疫苗接種作業（接種疫苗時須經現場醫師評估後，方可接種），施打年齡為75歲以上長者、65歲以上原住民；縣府指出，考量本縣高齡及身心障礙者前往醫院、診所或社區疫苗注射站往返交通不便，本縣共有88輛長照交通車、20輛溫馨巴士，全數投入接種服務

縣府指出，南投縣「溫馨巴士」交通接送服務預約資訊：一、申請資格：領有身心障礙證明之民眾暨陪同親友一人。二、收費方式：免費。三、聯絡方式：用車前三天(星期六、日及國定假日不算入)，電話：049-2209110。

有關長照交通車服務對象及預約資訊：一、申請資格：（一）一般地區：長照需要等級4級以上失能者之交通接送服務需求。（二）原住民及偏遠地區：長照需要等級2級以上失能者之交通接送服務需求。

二、收費方式：（一）一般地區：一般戶部分負擔25％、中低收入戶部分負擔8％及低收入戶免自付額。（二）原住民及偏遠地區：一般戶部分負擔21％、中低收入戶部分負擔7％及低收入戶免自付額。三、相關服務單位及聯絡方式：至本府社會福利資訊網站查詢。