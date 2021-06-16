高鐵驚傳首例站務員確診！一名網友在網路論壇《Dcard》表示，他們全家都確診，更爆料指出，他的弟弟是高鐵站務人員，據了解，是高鐵台北站站務人員，最恐怖的是他6月14日端午節仍有出勤，15日快篩陽性，今(16)日PCR核酸檢測陽性，消息在網路上傳開，網友一看怕爆，直呼：「完了！」。

高鐵驚傳首例站務員確診，據了解是高鐵台北站站務人員。(中時資料照)

原PO在《Dcard》指出，他們全家一家四口近日陸續確診新冠肺炎，他的弟弟是高鐵站務人員，媽媽是醫院供膳人員，爸爸是工廠副廠長。一開始先是爸媽陸續出現咳嗽，沒想到快篩跟PCR都呈陽性，後來他跟他弟也去快篩，結果全家沒有一個是陰性。

一名網友在《Dcard》表示，他們全家都確診，更爆料指出，他的弟弟是高鐵站務人員。(圖/截自Dcard)

原PO形容，感覺是這輩子離死亡最近的一次，樂觀了26年的他，現在真的笑不出來了。消息在網路上傳開後，網友一片驚恐，直呼：「完了！」不過後來原PO已將該篇發文刪除。對此，高鐵公司則表示，對於人員健康問題，因牽涉個人隱私不便透露細節，將以指揮中心疫調為準。