國內本土疫情已連續4天確診數低於200例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，目前疫情趨於平穩但非趨緩，也讓許多人臆測全國三級警戒有望於6月28日解除。對此，知名醫事粉專「美的好朋友」指出，貿然降級各處疫情恐「燒成一片」，應先等接種疫苗族群的保護力出來比較合理。

由專業醫療人員組成的臉書粉專「美的好朋友」今（16日）撰文指出，目前並不認同太快解除三級警戒的看法。從近期確診、死亡個案、篩檢數及陽性率來看，顯示疫情才剛趨緩，端午連假後的疫情有沒有得到控制，還要一週才能見真章。「現在貿然降級，沒有撲滅的星星之火，就可能在各處燒成一片。」

粉專指出，防疫管制就算多嚴格，都無法達到全面共識，現在只能根據他國經驗和本土資料判斷，如何達到防疫跟經濟的最佳平衡。「但以目前的狀況看來，還在可以接受的範圍。」

專家呼籲，先等接種第一劑疫苗的族群，兩週後有基礎的保護力，再來考慮降級的可能性。（圖／示意圖，達志影像）

粉專分析，COVID-19無症狀或輕症感染者對醫療系統的衝擊較小，因此如果真的要從三級降至二級，至少要等第一至第三類人員，以及75歲以上長者都施打完第一劑後，再等兩週讓他們有基礎的保護力，再來考慮降級的可能性，應該比較合理。

粉專強調，這樣即使疫情再升溫起來，風險最高的人都有基礎保護力了，需要重症治療或可能死亡的人數才不會瞬間衝高，讓醫療系統像前兩週壓力這麼大。「現在喊要降級，後續的結果可能我們會承受不起。」

粉專直言，台灣現在雖然是三級，但許多人防疫都認真做到準四級的程度，「台灣的運作很大一部分，是靠著人民的素質，願意自肅。大家要繼續加油，一起撐過這段不好過的日子！」