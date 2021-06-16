女星徐若瑄近來人在新加坡，仍心繫台灣疫情，常在社交平台發文關心台灣狀況，今（16日）則曬出一張辣照，大秀半球，火辣程度破表。

目前短髮的徐若瑄，16日在IG分享一張昔日舊照，寫下：「長髮時想剪短、短髮時想留長」，照片中，她留著一頭波浪捲髮，身穿大紅色洋裝，靠在椅子上，吸睛的是，紅洋裝胸前大開深V的設計，讓她胸前白皙一片全露出，半球也跑出來見客，相當性感撩人。

辣照一Po，吸引許多粉絲留言大讚「不管長髮短髮，都是我心裡最美的女神」、「長髮美麗，短髮有型」、「怎樣都美」，而徐若瑄似乎很苦惱這問題，文末還自己tag「應該是長髮甩起來比較狂」，順便替新歌〈甩〉宣傳一波。

徐若瑄時常透過官方粉絲專頁向前線醫護加油打氣，之前才主動打電話給好友賈永婕，參加愛心便當計畫，以行動力挺醫護人員，看到對方募資送救命神器（HFNC）她也深受感動跨海響應，並感性說等到回台灣的那一天，第一件事一定是衝去給賈永婕一個深深的擁抱。

而她8日推出由自己填詞的新歌〈甩〉，也是邀請大家在防疫期間跟她一起走出情緒黑洞，甩開煩惱，享受糾結的感覺，表示：「找事做就對了，忙可以分心，在家耍廢也可以很搖滾。」