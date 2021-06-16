評審針對參賽龍眼蜜的風味、香氣及色澤等項目進行感官品評。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

10年度台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑有14位獲特等獎、27位獲頭等獎、2位獲優良獎。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市農業局輔導外埔區農會舉辦「110年度台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑」。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市農業局輔導外埔區農會16日舉辦「110年度台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑」，透過儀器及評審感官品評進行初、複審，最終有14位獲特等獎、27位獲頭等獎、2位獲優良獎，共43位蜂農獲獎，特等獎及頭等獎蜂蜜均冠上「台中蜂華」推廣行銷，提升台中蜂產品質及市場競爭力。

台中市國產龍眼蜂蜜品質評鑑邀請農委會苗栗區農業改良場、動植物防疫檢疫局、虎尾科技大學等專家學者，及蜂蜜品評師擔任評審委員，針對風味、香氣及色澤等項目進行感官品評，最終由陳明煌、洪文祥等14位榮獲特等獎，林椿淞、袁詩涵等27位榮獲頭等獎，陳基庭、蔡宗諺等2位榮獲優良獎。

今年參賽蜂蜜來自大里、太平、外埔、霧峰、北屯、后里、和平及豐原等8區養蜂產銷班共45件，符合一般品質標準且無檢出2類11種抗生素類，以及383項農藥殘留的蜂蜜共44件，進入複審感官品評；評鑑也配合防疫措施，讓評審在各自的品評桌評比風味、香氣及色澤等項目。

農業局說明，今年氣候異常受乾旱影響，龍眼花開茂盛，但實體行銷通路仍受疫情衝擊，因此藉由評鑑推廣台中市獨有香氣與風味的優質龍眼蜂蜜，讓消費者可直接電洽購買、安心品嘗「台中蜂華」，同時保障蜂農權益，推動養蜂產業永續發展。