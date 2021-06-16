星期二，在德國慕尼黑安聯足球場(Allianz Arena)發生一起「天降亂入者」事件，一名綠色和平組織的抗議者，用飛行傘闖入即將開賽的球場中，而且因為他的降落過程有些不受控制，造成2人受傷。綠色和平組織隨後出面道歉。

CNN報導， 2020 年歐洲杯足球賽是由法國與德國共同舉辦，星期二，安聯球場的比賽前，一個印有「石油滾開」(KICK OUT OIL)和「綠色和平」(GREENPEACE)字樣的飛行傘飛入球場，根據社交媒體流傳的影片顯示，跳傘者碰到支撐架上的空拍攝影機纜線，造成飛行傘失控，散落的一些碎片打傷了觀眾。

歐足聯立即發表聲明：「這種不顧他人安危的行為，真的導致幾個觀眾因此受傷，他目前住院觀察，這非常嚴重，聯盟將與律師團討論後，採取必要的行動。」

這位綠色和平組織成員隨後被安全人員請出去。(圖/美聯社)

整個事件也被負責電視轉播的英國獨立電視台(ITV)全部拍攝下來，抗議者最終降落在球場上，並在安保人員的陪同下離開球場。

ITV也展示了飛行傘噴飛的一些小碎片，碎片幾乎擊中了法國隊教練迪迪埃·德尚(Didier Deschamps)。

德尚之後說他「受了一點瘀傷」。

綠色和平組織德國分會隨後在推特上道歉，部分內容是「由於設備故障，只能不安全迫降，造成人員受傷實非本意。我們希望大家都沒事。」

早些時候的一條推文說：「這次抗議行動，並不是打算破壞比賽或傷害人們。我們是為了突顯石油公司對世界的傷害。」

比賽沒有受到事件的影響，這場比賽由法國隊以 1-0 贏德國。