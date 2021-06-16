日本針對東京都在內10都道府縣發布「緊急事態宣言」，外界關注是否會如期在20日解除，目前傳出日本政府已決定政策方針，除沖繩縣外其餘9地如期解除，但有7地將實施重點措施。

受境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒影響，日本政府共對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」，除了較晚被納入的沖繩縣原本就將實施到6月20日，其餘9地原本預計5月31日解除；但這9地疫情日前未見明顯改善，日本政府日前決定延長到6月20日。

日本放送協會（NHK）報導，首相菅義偉今晚受訪表示，剛剛已召集相關部會首長商議「緊急事態宣言」及「防止蔓延等重點措施」處理方式，「各都道府縣的處理方式將在明天聽取專家意見後，做出最後決定」。

菅義偉說，日本全境新增確診病例數有減少跡象是事實，但趨緩速度變慢也是事實；政府接下來仍將持續在每個地區採取防疫對策，推動疫苗接種，努力防止感染。

不過，晚間傳出日本政府已決定政策方針，除了沖繩縣外，其餘9都道府縣將如期解除「緊急事態宣言」，但其中包括東京都及大阪府等7都道府縣，將轉為實施「防止蔓延等重點措施」。

東京都今天新增501例確診病例，較上週三（9日）增加61例，儘管7天平均每天新增確診病例數確有減少，但減少的速度已趨緩。東京都至今累計病例數16萬7416例，包括2183例死亡病例；重症患者數跟昨天一樣，維持45人。

大阪府今天新增108例確診病例及19例死亡病例，至今累計病例數10萬2049例，包括2563例死亡病例。

距離解除宣言的時間僅剩4天，大阪府今天舉行防疫對策本部會議，認為要抑制感染擴大，必須繼續採取集中防疫對策，決定籲請中央政府在「緊急事態宣言」解除後，應在大阪府採取「防止蔓延等重點措施」。

大阪府知事吉村洋文說，無論如何都要防止疫情反撲，所以反對就這樣直接解除宣言，維持「防止蔓延等重點措施」來採取防疫對策非常重要。

大阪府政府將於17日再度舉行防疫對策本部會議，決定21日以後要採取的具體防疫措施。

沖繩時報報導，沖繩縣今天新增115例確診病例，至今累計病例數1萬9784例。沖繩縣政府已舉行防疫對策本部會議，沖繩縣知事玉城鄧尼晚間在記者會上說，決定籲請中央政府繼續延長「緊急事態宣言」，時間暫訂兩週。