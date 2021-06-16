新冠肺炎本土疫情爆發後，率先升級三級警戒的雙北高度防疫屆滿周月，而過去3天單日確診個案都低於200例，衛福部長陳時中坦言，「這是個好現象，整體趨勢往好方向走」。但6/28真有可能解封嗎？有媒體做線上民調，詢問網友，是否覺得解封有望，但竟然有86.6%的網友認為「不可能」。

台灣連3天本土確診數低於200例，不少民眾認為照這趨勢發展，6月28日有望解除三級警戒。但衛生署前副署長李龍騰認為，社區要清零「我不樂觀」，並認為起碼還要1至2個禮拜的時間，確診案例才會真的往下。

北市就算沒疫苗也能清零？ 柯文哲信心喊：再給我一個月時間

對於台灣能否解除3級警戒，媒體《NOWnews》今16日發起網路民調，詢問網友「台灣連續三天台灣本土疫情下降到200以下，你認為628解封三級可能嗎？」，截至16日晚間7點20分，有86.67%的網友傾向「不可能，假期剛過說不定再爆發」、另有13.33%網友認為「可能，都有疫苗了」。該線上民調投票時間為6月16日至6月19日。

認為「不可能」的網友留言表示，「每日人數還是不少，無症狀確診者應該也有一定比例未被發現，冒然降級並不明智」。認為「可能」的網友留言表示「有疫苗就有可能」、「一定要對政府有信心」。