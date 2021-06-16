全世界因新冠肺炎共同歷經隔離、居家防疫、勤洗手消毒等漫長防疫路，但對因停課而關在家的小小孩而言，其實未必了解讓大人煩惱不已的原因。以《古飛樂》系列聞名世界的繪本大師阿克賽爾．薛弗勒，為全世界的孩子畫出解答之書《病毒來了，我該怎麼辦？》，解答孩子對疫情的許多疑問。

面對疫情，薛弗勒表示，作為兒童插畫家，他問自己能為全世界的小讀者做點什麼？「我希望能為孩子帶來知識和快樂。這場疫情危機前所未有，因此對於每個孩子和家庭來說，取得正確而可靠的資訊極為重要。」

新冠肺炎於2020年快速席捲世界，薛弗勒及共同審定內容的醫師、教育專家等人，去年4月於網路快速推出《病毒來了，我該怎麼辦？》電子書，並供人免費下載。所有參與編輯的專家及學者，都是無償協助，為的就是能即時幫助待在家中的家長與孩童。繁體中文版同步於去年4月上線。

薛弗勒於1957年出生於德國漢堡市，現居英國。最著名的作品為《古飛樂》系列，曾獲英國多項繪本大獎，譯作超過40種語言，並曾改編為動畫。在《病毒來了，我該怎麼辦？》中，薛弗勒與團隊共同以人人掛在口中的新名詞「新冠肺炎」開始，為孩童一一解說這個疾病如何對生活造成影響，並鼓勵孩子「總有一天，這段非常時期會結束。」