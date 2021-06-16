姐妹鬩牆！去（2020）年4月，高雄一名葉姓女子因不滿詹姓閨蜜及另一位女友人，質疑她和別人男友過從甚密，於是在臉書狹怨報復，散佈詹女幫人口交的影片，並寫下「年度吹喇叭MVP」，氣得詹女等人獲悉後按鈴控告。高雄地方法院經審理，全案依加重誹謗與散布猥褻影像罪，判處葉女應執行有期徒刑5月，得易科罰金。

據判決書指出，葉女2020年4月在臉書發文，公開點名好姐妹詹女和另一名女友人「台中3個小時1萬陪搖可幹」，並附上自己和不名人士的對話紀錄，指稱「之前我朋友叫過她，她也能3個」等語，然而葉女這麼做，全因不滿詹女和另一位女友人，質疑她與別人男友關係匪淺。

更扯的是，隔日葉女再度貼文「年度吹喇叭MVP」，並附上詹女裸上半身替人口交的猥褻影像截圖，文末還補充「要上車分享截圖找我領～」，一連串離譜行徑最終被詹女等人發現，一怒告上法院。

庭審時，葉女辯稱自己PO的內容看不出誰是誰，她也從未說明圖中女主角身份，詹女口交影片截圖更有打上馬賽克，不過該說法遭詹女一秒打臉，稱自己驚覺此事，正是朋友看到文章後轉傳，趕緊向她告知，葉女才終於坦承，可能是詹女背後刺青太明顯被人認出。

高雄地方法院審理後認為，葉女上傳的詹女口交影片雖有上馬賽克，可透過身體刺青，仍可推斷女主角為詹女本人，足以貶損其名譽，加上詹女臉部雖有做遮隱處理，但她未著衣物幫人口交的畫面清晰，客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感，侵害性的道德感情，有礙社會風化，屬猥褻圖無疑。

又葉女公開「台中3個小時1萬陪搖可幹，幫你打廣告不然你都沒錢抽菸，你不出來是不生意好一直在被X」等語，不實言論足以損害詹女等人的人格與社會評價，因此全案最終依加重誹謗與散布猥褻影像罪，分別判處葉女有期徒刑4月與5月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金。

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