創新科技時代來臨，民眾享有更便利的金融服務，以買保單為例，除了視訊投保之外，國內也有壽險業者首創遠距刷臉投保，並將開始試辦，未來民眾不用下戴APP ，只要登入該公司系統網頁即可快速完成AI刷臉身分認證等投保步驟，採全程零接觸，資訊不落地，也不用再列印紙本、投遞寄送或拍照上傳等程序，徹底擺脫空間限制及列印等線下實體作業。

新冠疫情嚴峻，改變了生活型態，也加深民眾對遠距服務的需求，保險業更是不斷推動數位轉型，讓金融服務體驗更加友善及便利。舉例來說，南山人壽全力推動視訊投保措施，業務員以視訊方式取代傳統的親晤親簽方式，讓民眾只需要運用手機、平板等行動裝置，即可完成投保程序，以減少投保作業的接觸風險。

又如中國人壽首創遠距刷臉投保，並提出試辦，讓民眾不需下載安裝App，智慧型手機或平板不限廠牌或系統，只要連網就能使用，只需登入中壽系統網頁，「Smile to Sign」掃臉加上數位簽署，無須切換APP，就能輕鬆安全完成身分識別、要保文件確認及勾選，也取代了逐頁親自簽名，快速便捷並確保客戶投保意願及權益的完成投保。

全程零接觸、無紙化、資訊不落地，將是客戶感受最安全便捷的保險新體驗。中壽預期這項金融創新從新契約投保開始，未來可再擴增應用到契約變更、申請理賠等客戶服務項目，都能讓客戶Smile的完成Sign的便捷服務旅程，順應綠色金融2.0及國際ESG趨勢的潮流。

中壽表示，Smile to Sign遠距刷臉投保服務，結合行動載具遠距視訊溝通特性，客戶只要登入中壽系統網頁即可快速完成AI刷臉身分認證、要保文件線上確認及勾選、影音數位簽名等投保步驟，無須再列印紙本、投遞寄送或拍照上傳等程序。業務人員及客戶都不必出門，輕鬆在家中就能完成一站式遠距刷臉投保，大幅優化流程體驗並提升投保效率。如有申請電子保單，從手機等行動載具直接下載取得保單，同時降低了紙本印製及遞送交通產生的二氧化碳排氣量，達成節約能源與永續發展目標。

臉就是最好的身分證！中壽指出，Smile to Sign導入生物辨識身分認證機制，具有不易遺忘、不易偽造、不易被盜、隨時隨地可用等特點，得以在疫情等特殊情況下以零接觸方式鑑別身分，保護業務員及客戶的健康及安全，也比傳統的鑑別方法更安全、準確、可靠。藉由AI人臉辨識及視訊投保服務，客戶可透過不限型號或系統的智慧型手機或行動裝置連網進行遠距投保，配合最嚴謹的資訊安全與個資保護措施，安全控管要保文件、錄影錄音等資料，全程採加密之電子傳輸，資訊不落地，保障民眾權益。

中壽指出，刷臉投保不但是首家申請並通過主管機關試辦，並先後獲得保險業亞洲獎「年度數位創新獎」及《財資雜誌》(The Asset)「最佳生物辨識類數位獎」等國際權威獎項肯定，讓業務人員成為數位賦能的壽險網鐵人，不斷的提升其市場競爭力。