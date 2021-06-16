球迷熱情為莫瑞加油。（美聯社）

前世界第1的英國職業男網選手莫瑞（Andy Murray），近年因為受傷名次下滑，努力回到球場的他，在英國女王草地網球賽男單32強賽，以6比3、6比2直落二擊敗法國選手帕爾雷（Benoit Paire），在家鄉拿下暌違1084天的單打賽事勝利，賽後場邊訪問時，他忍不住激動落淚。

現年34歲的莫瑞曾於2013年、2016年勇奪溫布頓草地大滿貫冠軍，也是2012倫敦、2016里約兩屆奧運金牌，可惜這幾年因為臀部傷勢動刀，加上年紀漸長，成績逐漸走下坡，今年澳洲網球公開賽又因為新冠肺炎病毒檢驗陽性退賽，目前單打世界排名已經掉到第124名。

這次女王草地網球賽，莫瑞以外卡身份問鼎單打，第一場賽事就有好彩頭，是他個人自2018年6月在伊斯特本網球賽之後，在英國土地上草地賽事單打首勝，賽後他說：「雖然我的身體是老了點，但考量到這是我3年來在草地賽場第一場單打，今天在移動上等算是做得蠻好的。」

「我真的好愛打網球，能在這裡再度出賽感覺很棒。」發表感言一半，百感交集的莫瑞落下淚水，隨後繼續說：「一直努力訓練就是為了競爭，但過去幾年卻無法盡情這麼做，能夠回來參賽真的太棒了。」

「我只想盡情享受比賽，做好自己，我也確實辦到了，獲得下一場繼續參賽的機會。」莫瑞說道，「雖然這麼講可能不是太好的心理建設，但我都告訴自己，每場賽事可能都是我的最後一舞，只要可以參加，我會盡可能讓每場比賽都不浪費掉。」