不管紐約洋基本季落到何種田地，總教練布恩(Aaron Boone)與教練團暫時不必擔心被炒了。總管凱許曼(Brian Cashman)16日賽前比喻說：「這張床是我們鋪的，我們就得睡下去。」凱許曼坦承洋基已經淪為美聯東區的小角色，勝率在5成邊緣，他們與龍頭光芒有8場勝差。

紐約媒體SNY直言批評凱許曼：「洋基失敗的責任在凱許曼，而不是布恩。」凱許曼這組先發投手輪值問題很多，SNY仍然認為不該放走田中將大。

「當初最簡單的就是簽回田中，他多年來毫無保留地貢獻洋基，他的季後賽血統是不容質疑的。他有時候不太穩，他仍是隊上可靠的好手，但凱許曼讓他跑回日本了。蒙哥馬利(Jordan Montgomery)、赫曼(Domingo German)這些人終究只是次一級的先發投手。」

克魯伯(Corey Kluber)上個月投出無安打比賽令人眼睛一亮，但他現在躺在60天傷兵名單（右肩胛下肌拉傷）。泰隆(Jameson Taillon)出賽12場自責分率5.74，累積1勝4敗，起碼他沒受傷。

凱許曼說：「空話誰都會講，沒有人真正在乎背後付出的努力，可以理解大家只在乎最後的結果，況且我們的成績不好。我們必須重回贏球的軌道，再度成為有影響力的球隊，現在我們在美聯什麼都不是。」

事已至此，外界不期待洋基有什麼大變動了。所幸經過凱許曼的喊話，洋基16日逆轉6-5打敗同區的藍鳥，先發投手蒙哥馬利5.1局被打5分，靠著隊友幫他討回，救援的查普曼(Aroldis Chapman)也沒再砸鍋。