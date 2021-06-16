台灣美國商會即將發布「2021台灣白皮書」，去年提出的92項建議中，共有13項議題獲得台灣政府的「完全解決」，是25年來的最佳紀錄。

台灣美國商會表示，已解決議題主要來自於金融相關產業委員會去年的提案，包含資產管理委員會提出的兩項建議：「允許投信債券型基金投資應急可轉債」與「廣告文宣相關資料亦得由獨立專責部門覆核」。

銀行委員會提出的「放寬外國銀行在台分行授信資產之備抵呆帳及保證準備之提列」建議也獲得採納。資本市場委員會由衷感謝金融監督管理委員會，接受「允許外國機構投資人投資指數投資證券」的建議。

私募基金委員會注意到目前的「企業併購法」草案，已將可能衝擊私募基金投資活動的幾項重要條款從草案中移除，因此這項議題可視為獲得充分的處理。

今年有許多金融相關部門議題獲致解決，展現出金融監督管理委員會、國家發展委員 會及中央銀行，皆有與產業利害關係人進行建設性合作的堅定意願。

另一重大突破為，能源委員會建議提供大型用電戶更具彈性之再 生能源使用規範。經濟部於2019年底推行的草案要求此類用戶於五年內購買或生產至少契約容量10％的綠電。既有再生能源設施所生產的電力則不包含在內。然而，在商會成員及台灣業界人士的極力倡導下，經濟部去年修改了該草案，明確將已營運中的再生能源設施納入10％的規定，減輕企業用戶自行發展再生能源的負擔。

智慧財產權與授權委員會亦在與司法院的研商會議中取得重大突破。司法院採納委員會去年的建議，修訂處理重大營業秘密案件的法院指導方針及參考文件。非法所得金額在5,000萬元以上之案件，將受到更嚴謹的法律規範。

台灣美國商會高度讚揚委員會成員和台灣政府的全心投入和不屈不饒的精神，齊心克服艱難的產業及監管問題。台灣美國商會期待在未來持續推動更多公、私部門間的合作，以提升台灣的商業環境。