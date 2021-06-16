Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠



This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

葡萄牙足球明星前鋒「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），在出席2020歐洲國家盃（Euro 2020）記者會時，將擺在面前的2瓶可口可樂移開，結果可口可樂公司的股價應聲下跌，市值一度蒸發40億美元（約新台幣1100億元）。

英國《衛報》（The Guardian）16日報導，C羅在進入記者會會場並坐下後，發現眼前擺著2瓶可口可樂和1瓶礦泉水，便直接把可口可樂移到遠離自己的位置，並舉起僅存的礦泉水，用葡萄牙語說：「喝水（Agua）！」

在C羅做出這個動作後不久，可口可樂的股價便從56.10美元下跌至55.22美元，跌幅約1.6%；這也讓該公司的市值自2420億美元（約新台幣6.69兆元）減少為2380億美元（約新台幣6.58兆元）。

身為2020歐洲國家盃贊助商的可口可樂稍後發表聲明，稱每個人都有權擁有不同的飲料喜好。一名2020歐洲國家盃發言人則表示，在記者會中，出席的球員會獲得水、可口可樂和零卡可口可樂，並強調若沒有可口可樂等贊助商，主辦單位將無法為球員和球迷們提供如此成功的比賽，也沒辦法有效投資足球運動的未來。

C羅15日才在2020歐洲國家盃代表衛冕冠軍葡萄牙出賽，並在對陣匈牙利時，在第87分鐘12碼罰球和第92分鐘傷停補時時各進一球，不僅幫助葡萄牙以3比0擊敗匈牙利，更將自身在歐洲國家盃賽事中的進球紀錄推進到11球，超越法國傳奇足球巨星普拉提尼（Michel Platini）的9球，成為歐洲國家盃的進球王。