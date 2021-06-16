鍾瑶疫情間演藝工作幾乎停擺，常在自家咖啡廳幫忙。（LiTV、星滿林提供）

鍾瑶主演的電影《海人魚》已於LiTV上架，曾享受大海的她，疫情期間只能忙著在家與咖啡廳兩邊跑。她日前接受該平台訪問表示，以前都還會3餐正常吃，但這期間有時變成只吃2餐，不是因為經濟出了問題，原因竟是在家睡太飽，「睡過頭了沒來得及做菜。」她除了先前正演出的喜劇影集因疫情停拍，經營的咖啡廳據悉光前2周就就虧損超過10萬，近期調整經營模式，將咖啡及餐點改為外帶享用。

鍾瑶即將在7月30日邁入35歲，她說過去面對歲數往上加確實挺恐懼，但自己在30到35歲時期，其實有些規劃沒成真，但也有很多從沒想過的計畫，卻意外實現，「因此即將邁入35歲，我反而更坦然舒心去面對事物，現在最想要就是家人與好友能常聚聚，即使吃個飯或聊個天，安穩簡單過我就很滿足！」

面對疫情，鍾瑶也說最大的願望就是希望大家不僅要身體健康，心理也要健康，「心平氣和的放慢腳步，請別讓疫情導致你喪志，不妨趁這時間聆聽自己，也聆聽這個世界！」這段時間，她也沒少做有意義的事，例如疫情前的淨灘或弱勢關懷，幾乎都能看到她的身影，雖然短期內無法前往浮潛玩水，不過鍾瑶還是呼籲做好正向防疫，期待降級後，大家能抽空去海邊走走看看，體會大自然與海風吹拂的種種美好。