昔日台灣長壽劇《鳥來伯與十三姨》捧紅不少演員，其中飾演「香腸伯」的資深男星長青（本名吳新三），今（16）日稍早傳出逝世消息，經女兒發文證實死訊，享壽76歲；長青病逝後，多名合作過的藝人紛紛發聲哀悼，其中《鳥來伯》導演澎恰恰得知消息相當難過，直言「他是好人，必定去好地方繼續表演」。

長青過去在電視劇《鳥來伯與十三姨》中飾演「香腸伯」，討喜又有趣的個性深植人心，電視劇收官後，他還真的透過網路賣起香腸，在現實生活中成為名副其實的「香腸伯」；而高齡76歲的他，今日傳出病逝，女兒也在臉書發文證實父親長期受病魔纏身，住院一段時間，下午在醫院過世。

澎恰恰得知長青死訊後，相當訝異又難過。(圖/ 摘自澎恰恰臉書)

據《三立新聞網》報導指出，長青死訊曝光後，當年是《鳥來伯與十三姨》導演的澎恰恰對此感到訝異，但仍請家屬節哀，且透露兩人近年很久沒聯絡，不過，澎恰恰也正面地表示，「他是好人，必定去好地方繼續表演」。

另外澎恰恰也指出，上次和長青碰面已經是兩三年前，在一場他主持的法會，他和長青夫婦都是虔誠的藏傳佛教教徒；而澎恰恰回憶起過去在拍戲的時候，他、長青和王彩樺關係不錯，而且年紀剛好各差一輪，還常常笑說「他（長青）是老猴，我是不晟猴，王彩樺是潑猴」。