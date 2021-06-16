勞動部辦理勞工紓困貸款4.0於15日啟動，中小企業信用保證基金超前部署，全日網路順暢，完全沒有塞車，首日核保達3萬件，雖然本次申請條件，新增所得上限勞工年所得總額須在50萬元以下，申請仍相當踴躍，足見勞工紓困貸款需求若渴。

信保基金表示，由於這次申請條件新增所得上限條款，銀行於受理勞工申請後須向聯徵中心查詢申請人2019或2020年各類所得，證明總額在50萬元以下，才可進行後續徵審作業，相較去年費時，但因信保基金與銀行已有去年的作業經驗，仍能快速處理，請勞工朋友放心。

信保基金指出，因應疫情辦理勞工紓困貸款，一向秉持簡便、快速原則，全日24小時網路線上受理並當日完成核保，前次於2020年4月30日開辦勞工紓困貸款時，即於24個工作天完封近百萬普羅大眾的勞工紓困貸款。面對非常時期，政府與信保基金積極與大家共同努力，協助勞工朋友能夠度過這次的難關。